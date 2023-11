Omisiones de nombramientos en el Senado afectan a instituciones

El pasado 31 de octubre concluyó el mandato de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas e Indalfer Infante, sin que el Senado de la República haya nombrado aún a quienes ocuparán las vacantes, por lo que este órgano se quedó con sólo cinco de sus siete integrantes.

Pero no son las únicas designaciones en las que la Cámara Alta ha sido omisa, pues existen más de 100 nombramientos pendientes. Por ejemplo, hay 31 tribunales electorales estatales que están incompletos a unos días de que arranquen las precampañas, 73 vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tres en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), entre otros.

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y líder del grupo de Morena, Eduardo Ramírez, se comprometió a impulsar los consensos necesarios para completar la Sala Superior del TEPJF en este mes, el vocero de la misma bancada, César Cravioto, señaló que esos nombramientos no son urgentes, pues la Sala Superior del Tribunal puede seguir funcionando con sólo cinco magistrados.

Ramírez Aguilar ofreció que “en este mes de noviembre, en el Senado construiremos los consensos para poder atender los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación que sustituirán a quienes concluyeron su encargo”.

Sin embargo, su compañero de bancada y líder del ala radical de Morena, Cravioto Romero, puntualizó que no hay acuerdo en su fracción legislativa y advirtió que para destrabar el tema lo primero que debe ocurrir es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envíe ternas con perfiles adecuados, que garanticen imparcialidad.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, acusó a la fracción de Morena de un manejo político de los nombramientos pendientes y de estar más interesado en su proceso interno para definir a los candidatos a gobernadores y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que en cumplir con sus obligaciones constitucionales.

”Yo espero que después de los dedazos a las corcholatitas se pueda reactivar el diálogo. Mientras no haya dedazo a las corcholatitas, no se puede hablar de ningún acuerdo, porque a ellos les importan más las campañas que el país. Entonces, yo espero que se reactive el diálogo ya después con los damnificados de las corcholatitas, ya posteriormente ahí a los que no quedaron, pues que se sienten a acordar, aunque sea llorando”, ironizó el legislador.

La vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, denunció que Morena tiene secuestrado al Senado y arrastra la omisión de más de 200 nombramientos desde hace más de cuatro años.

”En estricto sentido, Morena tiene secuestrado al Poder Legislativo y al Senado de la República y tiene secuestrados los nombramientos y, sobre todo, tiene secuestradas a las instituciones. Hoy no hay definición sobre las magistraturas locales, regionales, sobre la federal, sobre, incluso, la Sala Especializada”.

“Tampoco las hay sobre el INE, en fin, hay una cantidad de omisiones de nombramientos por parte de Morena que demuestran cómo están materializando lo que su líder decía: ‘Al diablo con las instituciones’ y sí, claramente las están mandando al diablo y las quieren destruir cada vez más”, sentenció.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, expuso que “parece que a la mayoría no le preocupa la urgencia de que las instituciones funcionen correctamente.”Su falta de voluntad y pericia hace que instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presenten a un proceso electoral potencialmente incompletas, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática del país”.

En tanto, el senador panista Damián Zepeda denunció que la actitud de Morena tiene como propósito debilitar al Poder Judicial de la Federación y a los órganos autónomos: “Es una constante irresponsabilidad de parte de la bancada de Morena. Evidentemente, no son ellos, es una instrucción del presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Tenemos vencidos más de 100 nombramientos en el Senado”.

”La verdad, las cosas que está fuera de control; es parte de esta estrategia para dejar desmantelada la capacidad institucional del país para hacer su trabajo en los casos en donde no domina el Ejecutivo”, dijo.

Zepeda Vidales señaló que en el caso del TEPJF las ternas que envió la SCJN son muy profesionales y perfiles técnicos, que en su mayoría vienen del propio tribunal y conocen la materia electoral profundamente, “y que creo que desempeñarían un gran trabajo”, subrayó.

”De las ternas que recibimos no se ve que exista un vínculo político que pudiera viciar de alguna manera el perfil, el desempeño en la Sala Superior. Vamos a tomarle la palabra a Eduardo [Ramírez] y buscar los consensos. Nosotros en el grupo o del PAN estamos listos”, expresó Zepeda Vidales.

La terna para ocupar el cargo de magistrada está integrada por Marcela Elena Fernández, Claudia Valle Aguilasocho y Gabriela Villafuerte, mientras que la de los candidatos a magistrado está compuesta por Rubén Lara Patrón, Armando Maitret Hernández y Francisco Javier Sandoval.

LOS PENDIENTES

El Senado ha omitido hacer más de 100 nombramientos.

02 vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

31 tribunales electorales estatales están incompletos.

07 de salas regionales y la Sala Regional Especializada del TEPJF.

73 vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

03 cargos de comisionados en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).