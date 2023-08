Oposición condena chistes de AMLO para evadir preguntas de los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno

Políticos opositores criticaron este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador por evadir los cuestionamientos de los periodistas sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco; así como contar un chiste casi al terminar su conferencia Mañanera del día 16 de agosto.

Los reporteros que asisten a la conferencia matutina presidencial, fuera del micrófono, preguntaron al Presidente López Obrador por los sucesos en Jalisco; a lo que López Obrador se llevó las manos a los oídos y las movió asegurando que no escuchaba los cuestionamientos de los periodistas.

Y el chiste, AMLO comentó que “ayer me decía un amigo, dice que decía su esposa: ‘qué me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo’”, dijo llevándose la mano al oído para fingir no escuchar. “Por acá, por el otro (oído), ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′”, relató mientras reía.

