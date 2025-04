Juez en Israel ordena extradición de Andrés Roemer a México para enfrentar cargos por abuso sexual

La resolución, emitida por el juez Yosef Elron , concluye un proceso judicial que comenzó en octubre de 2023, cuando Roemer fue detenido en Israel a solicitud del gobierno mexicano, luego de que se iniciaran las gestiones para su extradición, a pesar de que ambos países no tienen un tratado de extradición formal .

Un juez de la Corte Suprema de Israel ha determinado que el ex diplomático mexicano Andrés Roemer Slomianski debe ser extraditado a México, donde enfrenta diversas órdenes de aprehensión por abuso sexual y violación agravada . La decisión se dio tras rechazar la apelación presentada por la defensa de Roemer, quien buscaba evitar su entrega a las autoridades mexicanas.

EL FALLO JUDICIAL CONTRA ANDRÉS ROEMER

Según reportó el periodista israelí Yoav Etiel, el juez Elron fue categórico en su respuesta a la apelación de Roemer, al señalar que este no puede acogerse a su identidad religiosa para evadir la justicia. “Su confianza en los cuernos del altar de su judaísmo no prevalecerá, y estará sujeto a la ley como cualquier otro criminal que se esconde en Israel para no ser procesado”, dictó el magistrado en su fallo.

Esta decisión judicial confirma la declaratoria de extraditabilidad emitida semanas antes por otro tribunal israelí, misma que fue impugnada por Roemer. Sin embargo, la apelación ha sido finalmente desestimada, lo que abre el camino a su traslado a territorio mexicano para responder ante las acusaciones que pesan en su contra.

ANDRÉS ROEMER ENFRENTA MÚLTIPLES DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES EN MÉXICO

De acuerdo con la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), más de 60 mujeres han señalado públicamente al ex funcionario por conductas de acoso, abuso y violación, muchas de las cuales habrían ocurrido en su residencia ubicada en la Ciudad de México.

Según los testimonios recabados por medios de comunicación y organizaciones feministas, el ex diplomático supuestamente citaba a mujeres con pretextos laborales o entrevistas profesionales, las recibía en su domicilio, y ahí, en condiciones de vulnerabilidad, las presionaba o violentaba sexualmente.

Las denuncias formales derivaron en la emisión de órdenes de aprehensión por violación agravada y abuso sexual, mismas que ya fueron confirmadas por autoridades judiciales mexicanas. Recientemente, un tribunal federal en México rechazó un amparo promovido por Roemer con el cual intentaba anular una de las órdenes en su contra.

DETENCIÓN DE ANDRÉS ROEMER Y PROCESO EN ISRAEL

Roemer salió de México en 2021, poco después de que las acusaciones en su contra fueran dadas a conocer públicamente. Se refugió en Israel, país del que también posee nacionalidad. Desde entonces, permaneció libre hasta que fue detenido el 1 de octubre de 2023, por solicitud del gobierno mexicano a través de una orden de extradición.

Un día después de su detención, México inició formalmente los trámites para lograr su entrega. Aunque Israel y México no cuentan con un tratado bilateral de extradición, las autoridades israelíes han cooperado con el caso bajo los principios de reciprocidad judicial y cooperación internacional.

El 28 de abril, la Embajada de Israel en México informó que se adoptó la posición del Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado, y se concedió la extradición. Desde entonces, Roemer fue colocado en prisión domiciliaria, bajo vigilancia electrónica, a la espera del fallo definitivo que hoy se ha producido.