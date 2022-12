Oposición en Senado pide retirar plan B electoral; moción es rechazada, será discutido y votado esta tarde

La mayoría del Senado rechazó retirar los dictámenes del Plan B electoral del orden del día, después de que el PRI, PAN, MC, PRD y Grupo Plural lo solicitaran, por considerar que se cometieron violaciones al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados.

Con 62 votos en contra y 49 votos a favor, por lo que se mantuvo el orden del día en los términos en que fue formulado, y será discutido y votado esta misma tarde.

Durante la sesión ordinaria, la senadora Beatriz Paredes Rangel pidió a los senadores que retiraran la reforma electoral de la orden del día, por considerar que se habían incurrido en faltas en los procesos correspondientes.

De acuerdo con la legisladora, el pasado 7 de diciembre, se recibieron y votaron las iniciativas de Morena después de que la diputada Graciela Sánchez Ortiz afirmara que tuvo cambios, sin que estos fueran publicados en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Asimismo, acusó, en la sesión ningún se hizo referencia a dichas modificaciones.

Durante la misma se sustituyó la Gaceta para publicar la segunda versión, “pero esto no estaba realizado en el momento en que se dio la votación”, aseguró. Asimismo, sostuvo que los cambios no fueron informados al pleno, “por lo que no pueden ser considerados como aprobados” por el mismo.

“Es un vicio muy grave de origen y si se pretende que se voten por esta alta representación estaremos incurriendo en una ilegalidad, como incurrió la Cámara de Diputados”, acusó.

Igualmente, aseguró que se trató de una violación al procedimiento legislativo, que “vicia de origen” la minute turnada.

“Tenemos una enorme preocupación de que el Congreso de la Unión tenga que asumir una secuela de ilegitimidad y desprestigio, simplemente porque se precipitan procedimientos”, señaló.

Por último, pidió al presidente que solicite a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que sustancie que los artículos que se votaron estaban debidamente publicitados en la Gaceta y “que no se realizó un fraude”.

Ante esto, el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano reiteró que hubo una “manifiesta ilegalidad”.

Por su parte, el legislador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, apuntó que no hay un consenso y declaró: “no legislemos sobre las rodillas y menos sobre las rodillas hincadas en Palacio Nacional”.

En contraste, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, consideró improcedente la moción de Paredes, ya que recalcó que existe autonomía de funcionamiento interno de cada Cámara, por lo que el Senado no puede pedir explicación a los diputados.

Por lo tanto, sostuvo que “si la Cámara de Diputados incurrió en irregularidades” en la fase de origen de la reforma electoral, éstas sólo se pueden impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sólo lo pueden hacer los directamente involucrados, no el Senado. A esto, Paredes afirmó que dicho argumento no se refiere al procedimiento legislativo

A su vez, Miguel Ángel Mancera y el panista Julen Rementería del Puerto reiteraron su apoyo a Paredes. Este último, señaló que la reforma “no se ha llevado por los causes de la normalidad reglamentaria” y “tendría que corregirse”.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que con el voto del pleno no se subsanan las irregularidades del procedimiento y pidió que le acta de la sesión consignará los argumentos vertidos para que quede “constancia” que no aceptarán el voto del pleno como una corrección de las mismas.

Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que son “impecables” las argumentaciones de Beatriz Paredes, pero el momento no es procedente.

Con información de Aristegui