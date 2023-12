¿Otro aliado para Morena?, MC rompe con oposición en el Senado por bloqueo contra Samuel García

Movimiento Ciudadano rompió con el bloque de contención en el Senado al considerar que la oposición frenó a Samuel García.

Dante Delgado, senador y líder nacional de MC, así como la senadora emecista Patricia Mercado, confirmaron que su bancada ya no hará equipo con el PAN, PRI, PRD y Grupo Plural.

“No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan y los agravios siempre tendrán consecuencias”, dijo el primero.

Mercado aclaró que dejar al bloque de contención no significa darle votos a Morena para elegir a la nueva ministra de la Corte.

“Lo estamos haciendo como una posición política por cómo el PRIAN truncó el proyecto político de nuestro candidato presidencial”, agregó la legisladora.

Por su parte, Eduardo Ramírez, líder de los senadores de Morena, consideró que con la ruptura podrían sumar a MC para construir mayorías calificadas.

Los legisladores de Movimiento Ciudadano rompieron con el bloque de contención, debido a lo que consideraron “agravios” en torno al tema de Nuevo León.

Movimiento Ciudadano rompió con el llamado bloque de contención en el Senado y Morena celebró, porque eso abre la puerta a lograr acuerdos que permitan el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como adelantó el líder de los senadores de Morena.

Dante Delgado, senador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, y la senadora emecista Patricia Mercado, confirmaron que su bancada ya no hará equipo con los senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural.

“Está muerto el bloque de contención”, dijo ayer Dante Delgado, quien precisó que lo mató el PRIAN.

“Pueden seguir teniendo su bloque de oposición, pero el bloque de contención está muerto, porque no pueden contener nada. Es por muchas cosas. No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan y los agravios siempre tendrán consecuencias”, dijo al concluir la sesión del pleno del Senado, ayer.

También en entrevista, Patricia Mercado comentó que MC deja de ser parte del bloque de contención, pero aclaró que eso no significa que le den los votos a Morena para la elección de la ministra de la Corte.

“Eso lo estamos definiendo como bancada. Todavía no tomamos una decisión, porque eso va a ser hasta la próxima semana. Lo que sí es verdad es que no vamos a acordar con el bloque de contención cuál va a ser la posición de MC frente al nombramiento de la nueva ministra. No hay ningún acuerdo. Todavía no tomamos la decisión primera de si el Senado asume su responsabilidad de votar frente a la terna o la volvemos a rechazar. Esa decisión la vamos a tomar con toda responsabilidad”, dijo.

Interrogada sobre si Movimiento Ciudadano no volverá a firmar acciones de inconstitucionalidad, dijo que “lo vamos a ver caso por caso; puede haber ese tipo de adhesiones frente a una causa; frente alguna propuesta; no lo estamos haciendo por mezquindad. Lo estamos haciendo como una posición política, por cómo el PRIAN truncó el proyecto político de nuestro candidato presidencial”.

MORENA SE ACERCA

Eduardo Ramírez, líder de los senadores de Morena, consideró que “implica tener la posibilidad de construir mayorías calificadas con Movimiento Ciudadano, con el Verde, con el Partido del Trabajo, con Morena y Encuentro Social”.

“Vamos a tener acercamiento político formalmente con la bancada de Movimiento Ciudadano y espero construir buenos consensos con ellos”, adelantó el líder de los senadores de Morena.

