¿Ovnis en Don Goyo? Popocatépetl emite luces en ráfaga; serían satélites de Starlink, aseguran expertos

Durante la noche del 24 de agosto, un curioso fenómeno captó la atención de miles de usuarios en X, antes Twitter. Un video viralizado en redes sociales muestra cómo varias luces en ráfaga son emitidas desde el Popocatépetl, situado en el corazón de México.

Sucedió alrededor de las 20:33 horas y los Ovnis (Objeto Volador No Identificado), ahora conocidos como “UAPs”, fueron capturados por una cámara de vigilancia del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ubicada en Tianguismanalco.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Don Goyo’ finalmente se relaja, alerta por el Popocatépetl baja a amarillo fase 2

Las ráfagas habrían persistido por al menos dos minutos, deteniéndose en la grabación de la cámara a las 20:35 horas con 24 segundos. Asimismo, habitantes reportaron escuchar estruendos en diversas colonias aledañas, pues las luces coincidieron en el momento en que “Don Goyo” presentó una fuerte fumarola.

Aunque el Cenapred no hay confirmado nada al respecto, el medio Frontera Espacial indicó que no es nada del otro mundo, de hecho, son satélites de Starlink y no “salían” del Popocatépetl, sólo que la ubicación de la cámara en San Juan Tianguismanalco creo dicha ilusión.

“Lo que se ve aquí es un tren de satélites Starlink. Justo coincide el paso de este tren a las 20:34-20-35 hora del centro [...] El vídeo sin duda es impresionante, pero lo curioso es que muchos de estos “objetos que salen del volcán” suelen ser satélites que justo salen del horizonte y se ocultan al salir del rango visual de la cámara”, argumentaron.