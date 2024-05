Padres de las víctimas de incendio en la Guardería ABC exigen audiencia con AMLO

HERMOSILLO, SON.- Padres y madres de las víctimas que murieron en el incendio en la Guardería ABC colocaron un anti monumento, el cual afirman que representa la impunidad por la muerte de 49 niños y niñas en el incidente.

El antimonumento fue colocado en la Plaza Emiliana de Zubeldía, desde donde exigieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema.

El Movimiento 5 de Junio lanzó un comunicado en el que manifiestan: “Han pasado 15 largos años de dolor y de lucha sin encontrar la justicia. Quince años en los que gobiernos de distintos partidos han pasado sin resolver y cerrar una herida que nos duele, no sólo a nosotros, sino al país entero”.

“Desde el primer momento exigimos se investigara, procesara y sancionara a los responsables, y las autoridades optaron por el encubrimiento y la impunidad. Hasta hoy las y los responsables siguen libres”, mencionó.

“El Estado mexicano le falló a la niñez, le falló a las madres y padres trabajadores y le sigue fallando al no otorgar justicia para nuestros hijos e hijas”, indicó.

Agregan en el comunicado: “Desde ese día nuestras vidas ya no son las mismas, truncaron proyectos familiares, profesionales y laborales, no podemos descansar ante tanto dolor, injusticia e impunidad, vemos pasar los años y no le encontramos sentido a tanta muerte y dolor porque no hay garantías de no repetición, no hay seguridad en las Estancias Infantiles, siguen muriendo niñas y niños”.

“En la ciudad de México hay un antimonumento frente a las oficinas generales del IMSS, que desde hace años les reclama en su puerta, su desdén y su desprecio por la justicia”, mencionó.

“Igualmente, frente a la oficina de la Secretaría de Gobernación hay otro memorial de 49 cruces, una por cada uno de nuestros hijos e hijas, y esa puerta también la hemos encontrado cerrada. Hay otras cruces frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la exigencia de Justicia, pero eso que llaman justicia, para nosotras y nosotros sigue inalcanzable”, señala el comunicado.

Las familias concluyeron el comunicado reiterando que seguirán la lucha hasta que la justicia se haga un derecho para todos.

“Para que nunca más se vuelva a repetir y nadie más viva la pesadilla que hemos vivido. Para que nunca olviden la cantidad exacta de niñas y niños asesinados por la corrupción, tráfico de influencia y que tengan claro que sigue el negocio de las guarderías por particulares, obligación que debe de atender directamente el Estado mexicano”, puntualizaron.