Para México Pedro Castillo sigue siendo presidente de Perú, afirma AMLO; pide ‘respetar la voluntad del pueblo’

Consideró que no hay estabilidad política hoy en territorio peruano, pero pese a ello no se retirará al embajador; y también recordó que dentro de la diplomacia mexicana no existe la figura de reconocimiento de un líder de Estado, esto ante la insistencia de si México reconocerá a la nombrada presidenta Dina Boluarte.

“Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior. Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México, o se llegaba al poder mediante las armas, o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero (...) Lo del reconocimiento no tiene que ver con nuestra política exterior. No aceptamos por ejemplo los que fueron los llamados tratados de Bucareli, que era ‘para que Estados Unidos nos reconozca tenemos que someternos a sus pretensiones’, es una doctrina de política exterior en México, o sea ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero”.

Lo que hace la diplomacia mexicana en el caso de Perú, dijo en cambio, es analizar los acontecimientos recientes y unirse a otras naciones para buscar una salida democrática, sin violación de derechos humanos y expresando la solidaridad con el pueblo de esa nación, “que no debe ser víctima de represión”.

—¿Mientras no se tendrán tratos diplomáticos con la nueva presidenta? -se le volvió a preguntar.

—Es que no hay normalidad política en Perú. No se trata de decir ‘va a haber relaciones’. Está la gente en la calle, que también, dicho sea de paso, no se informa. Los medios no informan, si fuese en Venezuela o ¿en cual otro país? Cuba, ¡uff! Nicaragua, cualquier país, cualquier otro, Colombia, en México. Aquí no pasan esas cosas, toco madera, y de todas maneras inventan y están hablando de ‘pon tus barbas a remojar Andrés Manuel...’ --rió a carcajadas—. Nada más que se les olvida de que aquí manda el pueblo.

López Obrador señaló que aún no se sabe qué se hará con la transferencia de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico –que le correspondería a Perú—, por lo que pidió esperar. Esta alianza está compuesta por México, Perú, Colombia y Chile.

Con información de La Jornada