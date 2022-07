CDMX.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que fue “parcial” la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de confirmar la resolución del INE sobre imponer medidas cautelares contra las “corcholatas” de Morena y el partido para que se abstengan de participar u organizar mítines como los de Coahuila y Estado de México.

La resolución del órgano electoral se dio al considerar que son posiblemente ilegales y vulneran los procesos electorales de 2023 y 2024.

Ayer la mandataria capitalina apuntó en conferencia de prensa que “es increíble que el PRI haya tenido un acto en Coahuila, con la participación del gobernador, un día antes y ahí no haya ninguna medida precautoria”, puntualizó.

“Se está haciendo una resolución totalmente parcial, porque a unos sí y a otros no. Entonces tiene dedicatoria la resolución. ¿Y por qué tiene dedicatoria?, pues lo ven en todas las encuestas, nuestro Movimiento está por encima de cualquiera otra alianza, movimiento, etcétera”, remarcó.

La mandataria capitalina dijo que se limita la libertad de expresión, además de que quieren hacer su lista negra, como la del macartismo.

“El INE ya quiere hacer su lista negra del macartismo, se contradice completamente con la libertad de expresión; entonces, pues obviamente no estamos de acuerdo, hay que acatar de todas maneras las medidas que establece el Tribunal, pero dice “actos similares” –que no se entiende muy bien exactamente qué es– y obviamente pues estamos en contra, porque no fue ningún acto de campaña, fue un acto partidario al que estamos derecho a asistir, porque además ni siquiera se está en periodo electoral”.

Sobre el mismo tema, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, calificó de “ridículo y excesivo” que el INE sanciones a las “corcholatas” y a Morena por “actividades públicas del partido”.

“Me parece que la autoridad electoral está rebasando su campo de responsabilidad”, aseveró.

La resolución de la Sala superior del TEPJF indica que las medidas cautelares solamente aplicarán para los funcionarios que participaron en el acto denunciado en Coahuila: Claudia Sheinbaum; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, senador de la República; Ignacio Mier, diputado federal; Aleida Alavez, legisladora federal; Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y Mario Delgado.