Partido Verde expulsa a diputada que votó en contra de la Reforma Eléctrica

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista”. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”, escribió en su cuenta de Twitter.

La legisladora dijo que su lealtad es con México, no con un partido ni una persona, por lo que desde cualquier trinchera seguirá luchando por un México con valor y congruencia.