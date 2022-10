Partido Verde revive iniciativa que permitiría explotación de delfines

Con el respaldo de Morena, el Partido Verde en la Cámara de Diputados revivió y pretende que el pleno apruebe esta tarde una iniciativa que fracasó en 2017, para continuar el negocio de la explotación de delfines en México, que se concentra sobre todo en Quintana Roo y que en aquel año dejaba ganancias anuales de 130 millones de dólares.

La iniciativa pretende mantener las concesiones vigentes para la explotación de delfines en espectáculos acuáticos, y renovarlas en caso de que los ejemplares extraídos del mar continúen vivos.

En 2017, en una maniobra similar, el PVEM disfrazó la iniciativa con el lema de cierre de delfinarios, pero ante el escándalo que se desató, el entonces coordinador de la bancada, Jesús Sesma, aceptó que la clausura de los negocios ocurriría hasta 2042, es decir a la muerte de los mamíferos.

La reforma a la Ley General de Vida Silvestre fue introducida por el PVEM en la sesión del 6 de abril de 2017, y la presión para que se votara fue tal, que hasta el salón de plenos de la cámara se permitió la entrada de mujeres cabilderas, para prácticamente ordenar a los diputados votar en favor.

Según justificó entonces Sofía González Torres, sobrina del fundador del partido, Jorge González Torres y sobrina del denominado Niño Verde, Emilio González, las mujeres que se acercaron a diputados para pedirles el voto en favor, eran diputadas del PVEM.

No obstante, el desliz de Sofía González Torres animó una respuesta del diputado Adán Pérez Utrera (MC), quien reveló: “Yo recibí a una mujer que, de manera muy coqueta, me solicitó cambiar el sentido de mi voto. Y no es diputada”.

Incluso se presentó ese día el abogado Eduardo Albor, copropietario de Dolphin Discovery, firma dedicada a espectáculos con delfines en la Riviera Maya, Puerto Vallarta y Los Cabos, y a quien encaró Mónica Hernández, de la organización no gubernamental Sí Esperanza Animal. Albor salía del salón de sesiones y, en el vestíbulo del palacio legislativo, le soltó: “¡Explotador!”

Este martes, con una maniobra legislativa similar, el coordinador del PVEM, Carlos Puente Salas, presentará una iniciativa presuntamente para prohibir la captura y explotación de delfines, salvo la que se realice para fines de investigación que busquen la preservación de la especie.

No obstante, en los artículos transitorios, se pretende mantener y renovar las licencias de explotación de los delfines actualmente en cautiverio, hasta su muerte.

Al respecto, el artículo segundo transitorio que propondrá Puente Salas prevé:

“Las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos en confinamiento, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, mantendrán su vigencia en los términos en que fueron otorgadas, y podrán renovarse hasta la muerte de los ejemplares que amparan. En ningún caso las autorizaciones que se renueven incluirán a nuevos ejemplares y a las crías. Las nuevas autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos, o para su liberación, deberán apegarse al contenido del presente decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Además, en las consideraciones de la iniciativa se plantea que liberar a los delfines actualmente en cautiverio los pondría en peligro, ante el desconocimiento del hábitat marino.

En ese sentido, el artículo tercero transitorio propuesto por el PVEM incluye candados para la liberación de los ejemplares en cautiverio:

“Los titulares de las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos, vigentes al momento de la entrada en vigor del presente decreto, que decidan no renovarlas en los términos del artículo segundo transitorio del presente decreto, así como los propietarios y poseedores de las crías de los ejemplares amparados por dichas autorizaciones, podrán optar por solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales su liberación al hábitat natural con fines de repoblación o de reintroducción”.

Para ello tendrían que cumplir con los siguientes requisitos: Una evaluación previa de los ejemplares y del hábitat que muestre que sus características son viables para el proyecto; un plan de manejo que incluya acciones de seguimiento con los indicadores para valorar los efectos de la repoblación o reintroducción sobre los ejemplares liberados, otras especies asociadas y el hábitat, así como medidas para disminuir los factores que puedan afectar su sobrevivencia, en caso de ejemplares de especies en riesgo o de bajo potencial reproductivo.

“Y, en su caso, un control sanitario de los ejemplares a liberar. Para autorizar la liberación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tomará en consideración la información técnica y científica disponible sobre la viabilidad de la liberación, en función de las características biológicas de la especie, de la calidad del hábitat y de las condiciones del área, en su caso”.

