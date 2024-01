Pee Wee rompió el silencio sobre su arresto en EU, a través de programa ‘Ventaneando’

“ Estoy arrepentido, estoy apenado, no es el mensaje que quiero dar a la juventud , al público en general. Con el corazón en la mano, estoy aquí dando la cara ”, dijo.

“ Me confirma Pepe Rincón, mánager del cantante Pee Wee, que hoy fue detenido en Estados Unidos por manejar en estado de ebriedad mientras conducía de una reunión a su domicilio. Me adelantan que los abogados de Pee Wee ya están trabajando en esto ”, detalló el periodista a través de su cuenta de X.

Asimismo, detalló que su lapso de tiempo en prisión, fue alrededor, de 11 a 12 horas. “Cometí una responsabilidad al manejar después de tomarme unos tragos con unos primos en la madrugada. Me pararon y pasé un par de horas, yo creo que fueron un total de 11 o 12 horas. Nunca en la vida me había pasado”.

Una página de Facebook, llamada ‘El Tejano’, afirmó que la detención se realizó el 19 de enero. “El arresto fue llevado a cabo por la agencia del alguacil de Hidalgo, Texas, debido a que el cantante condujo bajo los efectos del alcohol”.

Aseveró que teme que las autoridades estadounidenses le retiren su licencia de conducir. Por eso mismo, prefiere buscar ayuda legal para que este suceso no quede en su registro.

“No me la retuvieron, la licencia. Sí, la tengo conmigo, pero sé que después de ciertos días, pues sí la van a retener o cancelar, no tengo la mínima idea de como son los procesos de esto porque nunca la había vivido, pero estamos aprendiendo”.