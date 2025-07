Giran orden de aprehensión contra exfuncionario del gobierno de Adán Augusto en Tabasco

“Desde el rompimiento ese de diciembre del 2023, empezaron los problemas y se intensificaron con la salida de del secretario (Hernán Bermúdez) Requena, una vez que se fue él, se intensificó ya la violencia, pero no había aseguramientos, porque el modelo delincuencial todavía permitió que siguiera la impunidad” , agregó en su intervención.

Y agregó: “No tenían orden de aprehensión y ahorita podemos decir que gracias a la coordinación y al trabajo entre la de la FIRT y la aportación y el trabajo de las Fiscalías, prácticamente todos ya tienen orden de aprehensión, Requena, Prada, Tomasín ya cayó, Pinto, todos, ninguno tenía orden de aprehensión;

“Entonces el exsecretario de seguridad pública Hernán Bermúdez Requena tiene orden de aprehensión, ya tiene orden de aprehensión. Prada, Ulises Pinto, El Rayo, La Mosca, El Gato, esos no tenían orden de aprehensión, no decimos los nombres por no... lo importante es eso”, apuntó.

López Martínez dijo recordar que, el mismo 14 de febrero, cuando salió la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad abandonó el país.