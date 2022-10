PEF 2023 prioriza obras faraónicas de AMLO, critica PAN

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 solo busca cumplir los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo la diputada federal del PAN Ana Teresa Aranda.

La legisladora criticó el recorte planteado para los rubros de salud, educación, seguridad y vivienda para trasladar los recursos a los proyectos del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“No se explica por qué baja el gasto en salud, no se explica por qué baja el gasto en educación, no se explica por qué se disminuye el recurso para las entidades y para los municipios en materia de seguridad, pero qué preocupante el tema de la deuda (...) Va a ser del tamaño de la mitad del Producto Interno Bruto”, dijo.

Ley de Ingresos 2023, lista para el jueves

La Cámara de Diputados entró en la recta final del análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y los Criterios Económicos para 2023. Se prevé que sea aprobada por el pleno a más tardar en la sesión del jueves próximo.

Para 2023 se estiman ingresos por 8.2 billones de pesos, de los cuales 7.1 billones son ingresos presupuestales y un billón 176 mil 173.8 millones de pesos por financiamiento interno.

No se propone recurrir a endeudamiento externo ni aumento de impuestos.

Se aprobará el PEF más grande y amplio en toda historia del país

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, afirmó que agotarán el diálogo institucional con todas las fuerzas políticas y funcionarios federales para construir el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, “el más importante, el más amplio, el más grande en la historia de nuestro país”.

El diputado de Morena informó que el último viernes de este mes se reunirán con el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón , “vamos a tomar un acuerdo en Junta Directiva el día de mañana para llevarlo al pleno de la Comisión”.

Aseguró que tienen de aquí al 15 de noviembre para definir una ruta muy clara en materia presupuestal.