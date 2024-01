¿Pensión del Bienestar cambiará fechas de pago?... a partir de cuándo y cuánto pagarán, según AMLO

López Obrador manifestó que también se debe cuidar que no haya inflación.

“Es lo que tenemos que cuidar, básicamente, que no haya inflación y que siga creciendo la economía, está muy bien el país en lo económico”.

AMLO refirió que se necesita hacer un análisis sobre el efecto que tienen los apoyos sociales en la economía del país y señaló que existen datos de que al día siguiente de que se realiza el pago, se incrementa el consumo en el país, motivo por el que buscaría que los respectivos depósitos se realicen al menos, cada mes.

“Este otro efecto que se produce en el mercado y que reactiva la economía, no lo habíamos contemplado. Sí sabíamos que pasaba, porque es lógico. Los neoliberales -de manera burda- engañaban con que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, y el Fobaproa. Un poco lo que está haciendo el presidente Milei en Argentina”, explicó el mandatario.

El presidente López Obrador dijo que la propuesta de entregar la pensión de manera mensual fue una propuesta que le hizo un empresario.

“No quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ya pueden imaginar, que me dijo por qué, un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía, es como el sentido común que suele ser el menos común de los sentidos y él me decía ¿por qué en vez de dar la pensión cada dos meses?, ¿por qué no la dan cada quince días?”, señaló.

Explicó que se inició este programa bimestral debido a que había diferentes obstáculos para la dispersión del dinero; no obstante, el hombre de negocios le explicó que un mayor flujo de efectivo en las cuentas beneficiaba a la economía local.

El mandatario destacó que aún se trabaja en consolidar el sistema con el que trabaja el Banco del Bienestar para que se pueda ejercer este plan.

“Cuando menos cada mes, mensual, sí, pero no es nada más de que se adelante sino que tiene un efecto en la economía, que es un poco lo que él plantea, pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? y él le sabe, no es economista, eh”, agregó.

Con el pago mensual se entregaría la cantidad de 3 mil pesos a cada adulto mayor que se encuentre registrado en le programa social a través de su Tarjeta del Bienestar.

¿QUÉ APELLIDOS RECIBEN EL PAGO DE 6 MIL PESOS EL 10, 11 Y 12 DE ENERO, SEGÚN EL CALENDARIO?

Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, nos encontramos muy cerca de terminar el proceso de la dispensación del depósito económico a miles de adultos mayores, recordando que este pago será el primero del 2024 por un total de 6 mil pesos, ya que, a partir del 2024, el monto ascenderá a esta cantidad bimestralmente.

Las letras del apellido que cobrarán su Pensión del Bienestar en esta semana son:

Miércoles 10 de enero: Personas cuyo primer apellido comience con la letra G.

• Jueves 11 de enero: Personas cuyo primer apellido comience con las letras G.

• Viernes 12 de enero: Personas cuyo primer apellido comience con las letras H, I, J y K.

A partir del lunes 15 enero el pago de la pensión continuará para quienes tengan la inicial de su apellido con la letra L.

El pago de la Pensión del Bienestar tuvo un aumento del 25 por ciento este 2024, y en enero será la primera vez que los adultos mayores beneficiarios reciban 6 mil pesos, correspondiente a dos meses de 3 mil pesos cada uno.

¿CÓMO SABER SI YA DEPOSITARON?

- Accede a la página oficial del gobierno del bienestar. Aquí

- Ingrese la Clave Única de Registro de Población (CURP)

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, las personas interesadas podrán revisar el día en que podrán recibir su depósito, siempre y cuando estén dados de alta en el programa.

En caso de dudas, la Secretaría del Bienestar cuenta con la llamada Línea del Bienestar, donde podrán marcar para cualquier aclaración relacionada con su pago, entre otras cuestiones.

Se recomienda tener a la mano su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA?

El número telefónico es 800 639 42 64

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.