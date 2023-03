Perfilar morenistas para el INE inevitable por popularidad del movimiento según AMLO, ¿cuáles grupos simpatizan con la 4T?

Durante la conferencia matutina del 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los nuevos consejeros del INE “serán mejor que los que están” y que si son o no son morenistas, esto es el resultado de que más de la mitad de los mexicanos simpatizan con su movimiento, ¿quiénes lo apoyan?

López Obrador destacó que los perfiles afines a Morena no están impedidos, pues la ley no les prohíbe contender por pertenecer al INE y expresó que lo más importante es que sean incorruptibles.

“Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento. Creo que es demostrable. Si hay una elección, esa mitad o más de la mitad, pues tiene posibilidad de participar. Si pertenecen o simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos si no lo prohíbe la ley. Es decir, si en los requisitos no está establecido”, apuntó.

LOS GRUPOS A SU FAVOR

En enero de 2023 la aprobación promedio al presidente registró un retroceso en comparación con lo registrado en diciembre de 2022 cuando se contabilizó en 60 por ciento.

De acuerdo con la encuesta promedio MITOFSKY más reciente, 72.1 por ciento de los campesinos avalan la gestión del titular del Ejecutivo federal y el 72 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años.

El 59.7 de los encuestados aprueba al presidente; sin embargo, en materia de seguridad, 44.8 por ciento consideró que está peor. En percepción de corrupción, el 84,4 por ciento de los encuestados determinó que estaba peor.

¿MÁS DE LA MITAD?

El mes pasado, en febrero, según la encuestadora Enkoll AMLO gozaba de una aprobación del 69 por ciento, siendo la población de 65 años o más con quienes más se registró el apoyo y los mexicanos de 35 a 44 años con quienes tuvo más desaprobación (41%).

AMLO inició el 2023 con una desaprobación que alcanzó el 45 por ciento, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero, el más alto registrado durante su mandato.

En 2021, el 36 por ciento de la población mayor de 15 años consideró que el gobierno del presidente ha mantenido la corrupción igual de alta o, incluso, que la había elevado, según reveló la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), del INEGI.

Al ser cuestionado, el presidente afirmó que los nuevos consejeros del INE, “van a cuestionarlo todo”, independientemente de sus afinaciones políticas.