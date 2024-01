Perla Iveth, mujer desaparecida en Nuevo León, es hallada muerta

“Te encontré, mami, no de la forma que me gustaría, pero te encontré, te prometí que te encontraría y ahora no descansaré hasta tener justicia por ti” , escribió Cano.

“Sin duda una gran mujer que me enseñó lo dura que es la vida y que me demostró que no ocupó de nadie para salir adelante con nosotros, me quedo con los hermosos recuerdos que vivimos, tus risas, tus chistes, tus consejos, un abrazo y un beso hasta el cielo mami, siempre estás presente en mi corazón”.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ya investiga el caso y que no descarta ninguna línea de investigación.

