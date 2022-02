Pese a veda, AMLO promueve apoyos; propone plan integral al pueblo seri para proteger fauna y flora

PUNTA CHUECA, SON.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el Plan Integral de Desarrollo Integral para el Pueblo Seri en donde se planteó impulsar un proyecto turístico en la región que proteja la flora y la fauna, se detenga la caza del borrego cimarrón, así como la construcción de cabañas, y un “safari fotográfico”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal señaló ayer que no puede haber justicia si no se busca la igualdad y no puede haber trato igual entre desiguales.

“Desde el inicio del gobierno, decidimos darle preferencia a los más pobres, y a las comunidades indígenas. No puede haber justicia si no se busca la igualdad, se tiene que atender primero a quien menos tiene, no puede haber trato igual entre desiguales.

“La justicia es precisamente atender a los más pobres, a los más desposeídos, a los olvidados, marginados, por eso hablamos de que por el bien de todos primero los pobres”, dijo.

Además, el mandatario federal planteó la posibilidad de construir plantas desalinizadoras de agua de mar si no se encuentran pozos de agua en la zona.

Sin embargo, se informó que algunos pobladores de la comunidad indígena aseguraron que no han sido consultados en este plan.

En reunión con autoridades del pueblo seri, el titular del Ejecutivo federal llamó a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y a Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que elaboren conjuntamente el Plan de Justicia para atender las necesidades de esta comunidad indígena.

El presidente López Obrador llamó a evitar la caza del borrego cimarrón, pues señaló que los animales merecen un buen trato y cazarlos con fines recreativos es “un atraso”.

Propuso que el millón de dólares que se obtiene por los permisos para la caza de este animal, el gobierno lo aportaría a la comunidad seri para evitar que se siga cazando a este animal.