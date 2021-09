Pesquisas de Ayotzinapa se han quedado cortas: Morena

CDMX.- Con pancartas en las que se mostraban los rostros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, 59 diputados de Morena se congregaron alrededor de la tribuna en el pleno de la Cámara Baja. Contaron del uno al 43 y exigieron justicia.

En el séptimo aniversario de la tragedia, el diputado Manuel Vásquez Arellano, sobreviviente de la noche de Iguala, y quien también es conocido como Omar García, alias que utilizó en los últimos años por miedo a represalias, reconoció que existe una deuda con las familias “porque no se ha podido esclarecer el caso”; sin embargo, afirmó que las trabas las ha puesto el Poder Judicial.

“Los avances no son los que se esperaban, pero ¿cómo podrían ser en estas circunstancias?, el trabajo se está haciendo, las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí. Esta soberanía debe exhortar al Poder Judicial a que no ponga trabas, a que los jueces no tomen con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías”, reclamó.

Frente a la oposición, que gritaba “¡justicia, justicia!”, el exnormalista subrayó que en lo que va de esta administración, las familias de los desaparecidos “tienen voz y voto como no se había visto”, y recordó que en enero de 2019 se creó la comisión para el caso Ayotzinapa, en junio la fiscalía especial, y se autorizó que los expertos regresaran al país.

La diputada perredista Elizabeth Pérez Valdez dijo que es claro que el Ejército participó en la desaparición de los estudiantes