Pide AMLO esperar a que acabe proceso electoral para aprobar aumento al aguinaldo

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió esperar hasta que termine el proceso electoral en curso para que se discuta la aprobación de la reforma que busca duplicar el pago de aguinaldo a los trabajadores mexicanos.

“No, no, yo soy partidario a que se espere a que el pueblo elija, porque ahora hay mucha demagogia. Sí, sí (que se discuta después de las elecciones). Los que estaban en contra de las pensiones y ahora resulta quieren las pensiones y que se entreguen desde los 60 años, pura demagogia es como antes, que llegaban los políticos a los pueblos”, comentó López Obrador en conferencia.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO niega violencia en México, critica acuerdo de candidatos con la Iglesia

El 28 de febrero se aprobó en comisiones del Senado una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para duplicar el pago de aguinaldo, que actualmente es de 15 días como mínimo y se propone aumentarlo hasta 30.

El dictamen fue avalado por legisladores de Morena y aliados, así como de la oposición, por lo que resta que se lleve al Pleno para su aval definitivo.

López Obrador justificó su postura de esperar señalando que considera que la gente se está percatando de los “ofrecimientos demagógicos” propios del proceso electoral.

“Me preguntas sobre eso y te digo vamos a esperar, a ver qué dice la gente. No, no, no... ya que pase (la elección), es que abundan los ofrecimientos demagógicos, no puedo hablar de eso, pero ustedes se dan cuenta, la gente se da cuenta”, mencionó.

Ante una visita a Palacio Nacional del senador Napoleón Gómez Urrutia, el Presidente descartó que fuera para discutir la iniciativa, sino a platicar y entregarle un libro que escribió.

“No, no (vino a tratar lo del aguinaldo). Si él lo está promoviendo, que lo haga, para eso se les eligió, para enviar iniciativas o -mejor dicho- presentar iniciativas, autorizar reformas legales, son legisladores, son los encargados de hacer las leyes”, agregó.