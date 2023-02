“Las quincenas las pagan en parcialidades, y a pesar de ello no cumplen con los convenios” , lamentó.

La aerolínea también tiene un adeudo con sus trabajadores de 120 millones de pesos, por ello la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores comenzaría el emplazamiento a huelga mañana a las 18 horas.

Hasta el día de ayer, en Aeromar laboraban 87 pilotos.

“Empezamos el conflicto con 128, pero muchos se decepcionaron de la administración de Aeromar y empezaron a tomar jubilaciones anticipadas, otros emigraron a otras aerolíneas porque era un infierno vivir con la incertidumbre de que les pagarán hoy, no les pagaran mañana, que no les pagaban el aguinaldo completo, del fondo de ahorro, vales de despensa, por eso mucho prefirieron emigrar. Fuimos bastante tolerantes ante los atropellos que hizo la empresa con los trabajadores, pero siempre buscamos salvaguardar las fuentes de empleo, porque aun así no cerraron la aerolínea cuando les adeudaban”.

El secretario general de ASPA recordó que si Aeromar continuó volando en los últimos días fue por la proactividad de los trabajadores y voluntad gubernamental.

“Si esto no llega a una solución definitiva, mañana estaremos colocando las banderas rojinegras en los mostradores que tiene la aerolínea en la terminal 2 del AICM”.

Agrego que Aspa busca esquemas de contratación en las diferentes aerolíneas para los pilotos afectados, ya que es personal altamente calificado, entregado y profesional.

En tanto, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) informó que emitirá un posicionamiento por la tarde.

Fuentes sindicales indicaron que se llevará a cabo una reunión en la Junta de Conciliación y Arbitraje para conciliar con los trabajadores sus demandas por incumplimientos de pagos.

Ayer, la ASSA pidió a la Secretaría del Trabajo su intermediación para que Aeroméxico inicie un proceso de contratación de sus afiliados.

“Este proyecto fue solicitado a raíz de la situación tan difícil que se tiene actualmente, la cual conocen bien. Es primordial la empatía y disposición de las partes para darles certeza a nuestros agremiados ante esta situación”, apuntó la secretaria general, Ada Salazar.