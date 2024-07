Piden a Biden dimitir, tras abandonar candidatura demócrata

Washington. El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, ha instado al presidente del país, Joe Biden, a dimitir de su cargo tras su anuncio “sin precedentes” de renunciar a la candidatura electoral.

“Si Joe Biden no es apto para ser candidato a presidente, no es apto para ser presidente. Debe dimitir de inmediato del cargo. El 5 de noviembre no está lo bastante cerca”, ha afirmado Johnson en un mensaje publicado en X.

