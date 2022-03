Piden cancelar a Franco Escamilla por chiste de Dave Grohl tras muerte de Taylor Hawkins de Foo Fighters

Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte del baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins , el comediante mexicano publicó en Twitter un chiste. No obstante, la mayoría de los usuarios se indignó por su texto.

Y es que los recursos de Escamilla apelan al sarcasmo, la parodia, ironía o confusión y en ocasiones logra conectar con su audiencia, sin embargo este no fue el caso.

Luego de su publicación, un sinnúmero de fans externaron sus molestias hacia el comediante y pidieron su cancelación, incluso hubo algunos que buscaron fragmentos de sus shows pasados para manifestar que suele usar humor que sobrepasa los límites, como cuando hizo un chiste sobre tener relaciones sexuales con un ‘muchachito’.

PIDEN CANCELACIÓN DE FRANCO ESCAMILLA

“¿También se puede hacer lo mismo con el asqueroso de Franco Escamilla? no se si topan su ‘chiste’ pedófilo violador que soltó en Colombia”, señaló una usuaria.

“Que pedo con la gente que se cree superior a los demás solo por que no les gusta la comedia de Franco Escamilla xD jajajaja neta no mamen bájense de su ladrillo”, argumentó otro internauta.

“Un día una hermana mía me dijo “No conoces a Franco Escamilla? Es buenísimo!” Le dije que no y me puso un vídeo, lo aguanté 10 min sin siquiera reírme para nada y le dije “¿bueno para qué disculpa? ¿Y este sujeto de esto vive? Neta qué pena su vida y la tuya”, aseveró otra usuaria.

¿DE QUÉ MURIÓ TAYLOR HAWKINS?

Los informes preliminares de la policía de Bogota, Colombia indican que la “causa de la muerte de Taylor Hawkins se encuentran por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes”.