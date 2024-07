Piensan que Sheinbaum es manipulable, se equivocan: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, contrario a los que piensan sus “opositores”, no es una mujer que sea susceptible a la manipulación.

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente calificó a Shienbaum como una mujer con convicciones, principios y carácter. Incluso dice que es ella quien le da consejos a él.

“No conocen a la presidenta electa, piensan que es una mujer susceptible a la manipulación y que van a influir en ella. Se equivocan, se equivocan. Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter. Ella es la que me puede dar consejos. Así lo he dicho”, afirmó AMLO.

Dijo que ya podría entregarle la Presidencia a Sheinbaum si no tuviera que esperar hasta octubre para hacerlo, como marca la ley.

“Ya Claudia ya le podría yo entregar, nada más que hay que esperar a que termine, son dos meses y veinte días o algo así, pero ya tiene mucha experiencia, mucha experiencia, la verdad fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro País”, expresó.

“No lo digo porque pertenece a nuestro movimiento, porque fuimos precursores de este movimiento, no, es que conozco al País, conozco los todavía grandes problemas nacionales y sé que ella tiene las dimensiones, es una giganta y va a poder seguir impulsando el desarrollo con justicia del País”.

“Ya tiene sus proyectos, ya está terminando de integrar su equipo, muy buen equipo, yo me voy a ir contento, si no no podría yo estar tranquilo. Imagínense qué hubiera sucedido otra cosa, ¡ay nanita!”.