¡Piso parejo! Ebrard recrimina apoyo de Gobernadores de la 4T a Sheinbaum

“Tiene razón Ruben Rocha : apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadore(a)s. Violar eso deja en falta a los gobernadore(a)s que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve” , escribió el todavía canciller mexicano en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter , el canciller confirmó que durante la cena del lunes pasado con los aspirantes a la candidatura de la Presidencia por Morena , se realizó para que los gobernadores de la Cuarta Transformación no realizaran ningún pronunciamiento o acompañamiento a favor de uno.

“Debo decir que nos reunimos el lunes con el presidente todos nosotros, las cuatro ‘corcholatas’, los gobernadores y la dirigencia, por lo que ya no podremos estar nosotros, si aprobamos el documento mañana, ya no podremos los gobernadores, presidentes municipales, miembros de los gabinetes, en eventos de proselitismo” , dijo Rocha

Durante un evento en Culiacán, acompañado por el senador Ricardo Monreal, Rocha Moya destacó que durante la cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador se firmó el compromiso de no realizar manifestaciones públicas a favor de ninguno de los asistentes.

“No podemos tener pronunciamientos. Leí que no sé cuántos gobernadores estaban con Claudia, pues si aprobamos mañana un documento, que no solo lo firmamos el Presidente, las cuatro ‘corcholatas’, y todas y todos los gobernadores, ahí dice que no podemos ni hacer, en lo personal, pronunciamientos, muchos menos agruparnos, diciendo que hay un grupo de gobernadores que apoyan a tal o cual”, destacó el Gobernador de Sinaloa.

Reiterando que el objetivo era abstenerse de cualquier pronunciamiento, con el fin de que haya unidad y que cada quien se promocione de acuerdo a sus capacidades.

Gobernadores de Morena manifestaron su apoyo en redes sociales a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de la República, pero después decidieron eliminar las publicaciones.

Mandatarios de Guerrero, Evelyn Salgado; de Campeche, Layda Sansores; de Quintana Roo, Mara Lezama; de Oaxaca, Salomón Jara, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, publicaron en sus redes sociales su apoyo a la Jefa de Gobierno de la CDMX, mostrando fotos con ella.

A los halagos se sumó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, mostrando su apoyo a la aspirante a candidatura.

Sin embargo, Sheinbaum pidió a los funcionarios esperar a lo que determine el Consejo Nacional de Morena sobre el proceso de elección de candidato presidencial.