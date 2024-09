‘¡Poder Judicial por voto popular!’: ‘Clausuran’ SCJN en favor de la Reforma Judicial

“Es grotesco, ruin e insostenible su actuar y no se los dejamos pasar. Dejaremos instalada esta lona para recordarle al pueblo de México que aquí están sus jóvenes estudiantes, aquí estamos los que queremos y defendemos la independencia judicial del poder económico”, dijeron los desde afuera de la Suprema Corte.

“Aquí la justicia es como las víboras, sólo muerde a los de pies descalzos”, “El desprestigio de los ministros NO solo facilita la impunidad de los delincuentes; también daña la decencia de los inocentes. ¡Basta de corrupción!”, “¡Queremos una limpia a fondo del Poder Judicial prostituido y corrompido. Vende patrias”, “Plan C va por que va”, “No se debe premiar a quien sirve a la Patria, si no castigar a quien se sirve de ella” y “Se les acabó su chichi, hacer valer la ley NO es encubrir la corrupción de los ex presidentes y amigos. Entiendan señores ministros”, se lee entre las consugnas de estudiantes.

