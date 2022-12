$!Policías agreden a ‘tiktoker’ que evidenciaba corrupción (video)

El martes 6 de diciembre, policías de tránsito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, detuvieron al activista Rubén Arenzana, mejor conocido como Ruabogado.

En un video compartido por vecinos del municipio se ve al joven abogado sometido por tres elementos policiacos mientras grita: “¡El policía me robó, me quitó mi cartera y me quitó mi celular!

Los hechos se dieron frente al centro comercial La Cúspide, ubicado sobre avenida Lomas Verdes. Allí, el activista comenzó a grabar y denunciar un “retén ilegal” colocado por policías de tránsito.

Rubén cuenta que al ver el retén, se acercó a un coche detenido por policías, como suele hacer para registrar posibles actos de extorsión.

“Al solicitarle a los elementos de tránsito municipal cuál fue el acto de molestia o motivo por el cual se encontraban inspeccionado a esos ciudadanos, los elementos de forma agresiva empezaron a insultarme, indicándome que ya me tenían ubicado por mis videos en contra de todos los policías y que ya era hora de ponerme un alto”, narra en un video.