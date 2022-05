Por esta razón la Ley Olimpia no aplicaría para Nodal, pese a filtración de chat con Belinda

Cabe destacar que al ahondar en la Ley Olimpia se puede conocer que solo es aplicable cuando se difunden fotos o videos íntimos, ya que dicha ley protege contra la violencia digital sexual, y las conversaciones exhibidas por Nodal no entran en esa categoría.

Luego de que el cantautor Christian Nodal filtrara una conversación con su ex pareja, la también cantante Belinda , en redes sociales se especula sobre el por qué no se le aplicaría la Ley Olimpia en su caso.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?”, se lee en la captura de pantalla de la conversación entre la expareja.

En el mismo chat pueden leerse mensajes que le mandó Belinda en los que señala que se arrepiente de todo lo que sufrió con él.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa”.

Y es que aunque el tono de la conversación no sea de índole sexual, grupos feministas afirmaron que puede calificarse como violencia digital por filtrar una conversación privada.

“El cantante y presunto delincuente, Christian Nodal, filtró hoy una serie de conversaciones íntimas con su exnovia, Belinda, con lo que no solo podría ir a la cárcel por atentar contra la Ley Olimpia, sino que nos presenta un paradigma bastante conocido en México: el del ‘hombre dolido’ que toma represalias contra su expareja. Después de que los truenan, se calcula que 6 de cada 10 varones afrontan con violencia la ruptura y se sienten tan heridos en su orgullo de macho que buscan hacer daño a las mujeres que dijeron amar”, dijo un colectivo en Twitter.

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es una reforma al Código Penal que tipifica el delito de violación a la intimidad sexual a quien comparta o distribuya contenido íntimo sin el consentimiento de la persona involucrada.

Las sanciones para quien sea declarado culpable van de los tres a los nueve años en prisión, ademas de una multa de 44 mil a 89 mil pesos.