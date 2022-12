¿Por qué Ciro Gómez Leyva conducía una camioneta blindada?... revela más detalles del atentado a balazos en su contra (video)

“Y en ese momento pues creo que escuché dos disparos, quizá fueron más y volteo y veo a una persona disparando desde una motocicleta, la persona, creo recordar, con una chamarra blanca con rojo, algo traía en la cara, no sé si era un casco o una capucha, no recuerdo, porque yo me incliné hacia la derecha y siguieron disparando, no paré el coche, levanté la vista y vi cómo seguía avanzando la motocicleta y el tipo, sacando el cuerpo, seguía disparando al parabrisas del coche”, dijo en el programa de radio.

“No era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche, yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado”, explicó.