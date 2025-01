‘El Mayo’ Zambada rechaza cambiar de abogado pese a conflicto de interés

LA AUDIENCIA Y EL CONFLICTO DE INTERÉS

Luciendo un aspecto diferente, con cabello más largo y sin bigote, Zambada llegó a la sala 10-A Sur de la corte de Brooklyn a las 9:00 horas (tiempo central de México). En esta sesión conocida como “audiencia curcio”, el narcotraficante declaró:

“Entiendo que mi abogado me representa a mí y a mi hijo Vicente (Zambada Niebla) en el caso presentado en EU. No quiero tener un abogado diferente, quiero que Frank Pérez me represente. (...) Lo quiero aunque represente un conflicto el que me represente a mí y a mi hijo”.

Según el periodista Ángel Hernández, esta fue la primera vez desde su extradición a Estados Unidos que Zambada habló directamente ante el tribunal. El juez Cogan aceptó su decisión, pero programó una nueva audiencia para el 22 de abril de 2025. Hasta entonces, ‘El Mayo’ permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.