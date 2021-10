¿Por qué no me contesta mi hija?... madre de Cinthia pide justicia para su hija fallecida tras lipo

Momentos de horror e incertidumbre vivió la señora Nancy Chapa, madre de Cinthia Vega Chapa, joven de 22 años que perdió la vida tras una cirugía estética en la clínica Elohim en la ciudad de Monterrey.

En entrevista radiofónica, la señora Chapa aseguró que la enfermera encargada de su hija la abandonó en el centro médico al enterarse que su hija había fallecido.

“Yo nunca vi dónde la tenían, ni nada. Empecé a ver mucho movimiento y todos me dijeron que ella estaba bien”, expresó la angustiada madre.

Una de las empleadas le avisó que la doctora Nancy Mireles, encargada de la clínica, saldría enseguida, pues su hija comenzó a sentirse mal.

Te puede interesar

“No me encuentro prófuga”: Dueña de Elohim, clínica de Monterrey donde murió Cinthia Vega

Señaló que vio como sacaron a su hija en brazos para ser trasladada a otra clínica.

“Ella me dijo que mi hija iba bien, pero en realidad no iba bien. Al ver a mi hija, yo caí en shock, me bloqueé. Yo nada más me le quedaba viendo, yo le hablaba y ella no reaccionaba”.

“Ella decía que la estaba esperando un doctor, un tal Manuel, ella mencionaba un doctor Manuel. Iba hablando por teléfono, no sé con quién. Ella me decía que todo iba a estar bien, que mi hija estaba sedada y yo le dije: ‘¿Por qué no me contesta mi hija?’... ‘Está sedada, señora, no la escucha’. Yo le dije ‘pero por qué me le hiciste eso’, y pues no me contestaba (la doctora)”, relató.

La madre de Cinthia espera que se haga justicia para su hija, y dijo de haberle dicho que estaba ocurriendo ella la hubiera retirado del lugar inmediatamente para ser atendida en otro lugar.