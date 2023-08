Post Malone compra ‘The One Ring’, la carta más cara en la historia de Magic por 2.6 MDD

Desde hace aproximadamente un año y medio, comenzaron las sospechas del lanzamiento de una nueva expansión de cartas de ‘Magic: The Gathering’.

Los fans enloquecieron al saber de qué se trataba; la expansión lleva por nombre ‘The Lord of the Rings: Tales of the Middle-earth’ o ‘El Señor de los Anillos: Relatos de la Tierra Media’.

A pesar de haber sido recientemente lanzada, meses atrás se venía especulando sobre todas las sorpresas que traería consigo, siendo presumida por el fandom como una de las más épicas de la historia, aunque algunos se mostraban escépticos por las novedades que pudiera anunciar Wizards.