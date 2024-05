Procesan a mujer que llevó a su tío muerto a retirar préstamo en banco, en Brasil

Su objetivo era retirar un préstamo de 17,000 reales (unos 55,000 pesos mexicanos) a nombre de su tío, lo que para la acusación demuestra un “total desprecio y una falta de respeto” hacia su pariente, que al parecer llevaba muerto algunas horas.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de abril en una agencia bancaria de Bangú, un populoso barrio en la zona oeste de Río de Janeiro.

Una empleada de la entidad financiera grabó con su celular como Erika intentaba sostener erguida la cabeza y sujetar la mano de su tío, al que también hablaba como si estuviera vivo:

“Tío, ¿está escuchando? Necesita firmar. Si no firma, no hay manera. Yo no puedo firmar por usted”.

Mientras, los empleados del banco, alarmados, le insistían en que su tío no presentaba buen aspecto y que estaba muy pálido, ante lo cual decidieron llamar a los servicios de emergencias, que confirmaron su muerte.

TE PUEDE INTERESAR: Intenta asaltar a pareja y termina sometido con su propia arma en Brasil