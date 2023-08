Proceso de Morena va ‘mucho muy bien’, afirma AMLO y reclama por publicidad a ‘la inombrable’ Xóchitl Gálvez

ACAPULCO, GRO.- En la recta final de los procesos internos de los bloques políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “está muy bien” el camino que está llevando Morena y descartó de nueva cuenta una ruptura.

“Está muy bien el proceso, mucho muy bien. Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente”, dijo el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina desde Guerrero.

En cuanto a la publicidad que favorece a los aspirantes presidenciales el mandatario federal puntualizó: “Lo mejor es que no hubiese esa publicidad, no creo que les ayude mucho a los aspirantes ni a los que están luchando por la transformación ni a los que quieren el retroceso, no les ayuda, pero son rémoras que vienen de tiempo atrás”.

Las “corcholatas” tienen que “sonreír y salir con fotos así de cuando estaban chamacos o chamacas, pero eso se va a ir quitando. Lo sustancial es que va a ser el pueblo el que va a decidir, eso es la democracia”, añadió.

Sobre el proceso que lleva a cabo el Frente Amplio por México señaló que la prensa está dando más foco a la aspirante presidencial y senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, de quien se refirió como “la innombrable”.