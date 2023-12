Propone AMLO someter a consulta continuidad de corridas de toros

DECISIÓN DEL PUEBLO

El mandatario federal mencionó que se tiene que corroborar si legalmente es posible llevar a cabo este tipo de ejercicio que arroje resultados que sean vinculatorios.

“Esto seguro que participaría mucha gente y eso le daría mucha fuerza y no es nada más un asunto legal, es un asunto moral y político, para que no tengan que estar diciendo sobre estos temas que son de interés de mucha gente, y no sólo unos servidores públicos, que dependa del pueblo, no hay que tenerle miedo al pueblo y hay que confiar”, expresó.

Andrés Manuel señaló que la Constitución establece como límite el 40 por ciento de la participación para que pueda ser vinculatoria, pero “a lo mejor en la Ciudad de México no” o puede que el porcentaje sea más pequeño.

“Sí, quienes están a favor de que no haya maltrato a los animales triunfan, yo voy a apoyarles, abiertamente. Nada más que yo necesito conocer qué opinan los demás porque yo represento al pueblo”, mencionó.

“Ni siquiera el Congreso debería de resolver sobre estos temas, o sea, resolver sólo sin consultarle al pueblo, en estos temas donde hay opiniones encontradas, debería priorizarse al pueblo, eso sería muy bueno”, añadió.