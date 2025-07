Integrante de ‘Montse & Joe’ asegura que María Félix era lesbiana... y que le tiró la onda

En un tono distendido y picante, Montserrat Oliver compartió en “Montse & Joe” una anécdota sobre María Félix, mejor conocida como “La Doña”. La conductora comentó tras una respuesta de Ninel Conde: “¡Y era lencha también! ¡Eh, cuidado!”, lo que generó risas y sorpresa entre las presentes.

Raquel Bigorra recordó un rumor que circuló hace años sobre un coqueteo entre María Félix y Montserrat. La conductora no lo negó: “Sí, claro. Me tiró la onda”. No obstante, aclaró que nunca hubo una relación, pues siempre le han atraído personas más jóvenes. Montserrat añadió que ahora, con más experiencia, piensa: “ay, qué pend*ja”.