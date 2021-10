Protestas de gaseros, “porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente”, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que las manifestaciones de gaseros que exigen el retiro del tope a precios del gas LP, se realizan porque antes existía la mala costumbre de extorsionar a la gente.

“Hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente. En general, o sea, estar enfrentando la corrupción de arriba para abajo, como los gobernantes daban mal ejemplo, no el pueblo”, dijo el mandatario en conferencia matutina.

López Obrador negó que las protestas del gremio gasero “pasen a mayores” ya que están recibiendo atención a sus demandas.

“Ya se tiene establecido el mecanismo de Gas Bienestar, lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto”, dijo sobre el paro de labores.

Reiteró que su compromiso es que el gobierno se haga cargo del 51% del mercado.

“Porque no había contrapeso, no es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no haya aumento, en el gas no podríamos”, lamentó.

“Por eso se fue para arriba, porque 5 grandes empresas controlaban todo el gas, la distribución. Por eso tomamos dos decisiones, primero: establecer precios máximos y crear el Gas Bienestar”, dijo.

El mandatario federal aseguró que en Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México donde comenzó Gas Bienestar, el programa está funcionando con “testimonios extraordinarios”.

“Aprovecho para decirlo, y le pregunto a las familias, ¿Cuánto les está durando el gas, el cilindro, ahora? Les está durando más porque son 20 kilos, 30 kilos completos, entonces la gente quiere más”, dijo.