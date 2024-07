Proyectan impacto a la vivienda si Tesla deja NL

El sector de la vivienda podría sufrir un impacto si la planta de autos eléctricos de Tesla no se instala en Nuevo León, aseguró Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).

En el marco del “Tercer Foro Regional de la Vivienda 2024”, el representante del organismo indicó que con la llegada de esa empresa a la entidad, y las fábricas satélites que están en esa parte del País, se generaría la necesidad de 50 mil viviendas más.

“El golpe sería significativo por el monto de inversión que es de entre 5 y 10 mil millones de dólares, pero es un estado pujante y atractivo para otro tipo de inversiones, y creemos que la entidad ya está ocupada y preocupada en resolver esta situación” , dijo.

Recordó que Nuevo León es la principal oferta de vivienda en el País, y que representa cerca del 12 por ciento de la producción anual.

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda, de enero a junio de este año, se han producido en el País 60 mil casas, de las cuales 8 mil 807 han sido en Nuevo León.

En marzo del 2023 la Asociación de Bancos de México (ABM) estimó que los recursos que destinaría Tesla en el País generarían hasta 25 mil millones de dólares adicionales en Inversión Extranjera Directa (IED).

“En caso de que no se instale el gobierno del estado y el Gobierno federal tendrán que reactivar la avidez de que las industrias se instalan en la región. Pero no solo en Nuevo León sino en todos los estados que compitan y sean atractivos no solo para que Tesla llegue sino otras empresas”, comentó.

Recordó que si bien la industria automotriz es la que más busca instalarse en algunas regiones de México, hay otras áreas productivas que también son importantes y relevantes, y que pueden ser atractivas para el País.

Mencionó que algunos de los pendientes en materia de vivienda durante la presente Administración es que no se pudo atender la demanda de vivienda, principalmente la vivienda económica y la población del mercado informal.

Recordó que en el caso de la vivienda económica se calcula que se dejaron de construir alrededor de 100 mil viviendas al año, y actualmente solo se están construyendo alrededor de 56 mil viviendas.

Agrega que una de las partes de la oferta de vivienda que se debe también atender es la falta de infraestructura hídrica, eléctrica y el ordenamiento territorial.

Indicó que la próxima Administración deberá apoyar con subsidios la edificación de vivienda para atender a las personas de menores recursos, y para que el aforo de crédito de estas personas con apoyo gubernamental, alcance a tener el monto de vivienda.

“Y de esa forma se podrán construir alrededor de 250 mil viviendas al año para este sector de la población, por lo que el subsidio debe de andar entre los 50 y 120 mil pesos por vivienda”, señaló.