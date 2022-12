‘Pudo ser un ‘autoatentado’ para afectarnos’... AMLO sobre ataque a Ciro Gómez Leyva (video)

Esta mañana, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó respecto al atentado que el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió el pasado 15 de diciembre, y que revivió el debate de la hostil retórica que suele emplear contra la prensa crítica de su gobierno.

“Pudiese ser un auto atentado. No porque él se lo haya fabricado, sino alguien lo hizo, para afectarnos a nosotros, no lo descarto”.

- ¿Si así fuera?

“Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Sea quien sea, no hay privilegios”, expresó.

Sostuvo que hay avances en las investigaciones y “hay voluntad de partir de nosotros. No queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros, vamos a meternos a fondo. No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, intentaron hacerlo, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen”.

Durante su conferencia, dijo que “como no hay un gobierno represor, como no tenemos relaciones de complicidad con nadie, como somos libres, podemos investigar a fondo”.

La agresión a Gómez Leyva volvió a evidenciar la ola de violencia que día a día amenaza el ejercicio del periodismo en México; tanto así que, tan sólo un día antes del atentado, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que la República mexicana volvió a ser la más peligrosa para las y los comunicadores.

En total, 13 periodistas han sido asesinados en 2022, convirtiéndolo en el año más letal contra el gremio del sexenio de López Obrador; Ciro Gómez estuvo a punto de unirse a dicho listado.

Y aunque el presidente de México se comprometió (de nueva cuenta) que su administración no permitirá agresiones a periodistas, hizo énfasis en que aquellos “de más alto nivel” no enfrentan el mismo riesgo ante quienes ejercen en municipios peligrosos, con fuente policiaca o menor popularidad.

Con ello, el Jefe del Ejecutivo afirmó que dichos profesionales - “famosos” y contrarios a la autodenominada Cuarta Transformación (4T), especialmente - serían mas bien objetivos de actos para desestabilizar a su administración.

“Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos. Son más blanco para desestabilizar porque son famosos y más si tienen diferencias con nosotros”.

Aún con su posicionamiento, el presidente insistió que su Gobierno no mandó a intimidar al también locutor de Radio Fórmula, el cual se ha caracterizado por ser un acérrimo crítico del sexenio: “Que esas diferencias nos lleven a hacernos daño, no. De mi parte no”, atajó.