‘Pura burocracia, no me interesa un cargo’, cuando Ana Guevara se quejaba de la CONADE

Un mes después del Mundial de Atletismo de París 2003, en el que logró subir a lo más alto del podio, Guevara Espinoza sostuvo una reunión en el Club de Industriales con algunos de los empresarios y políticos más importantes del país, siendo -en aquel momento- la primera mujer deportista a la que se le abrían las puertas del recinto.

“Quiero ver la cara de todos ellos cuando sepa que les voy a pedir apoyo (económico) y que sepan la verdad de las cosas, que se den cuenta de que detrás de una medalla mundialista no hay un trabajo especial ni dedicado. Creen que tengo un séquito de 15 personas entre nutriólogos, entrenador, fisiatras, y no es así. Es algo que quiero que vean (políticos y empresarios), les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que ser así (mejorar en lo económico) o no pueden ser, así de simple”, declaró la entonces atleta en palabras recogidas por el medio Proceso.

En la misma entrevista, Ana Guevara afirmó que en la CONADE (que hoy dirige) todo se trataba de “burocracia y papeleo” por la falta de recursos económicos, además de reclamar a algunas empresas privadas que, en aquel momento, a las mujeres deportistas se les cerraban las puertas por mera cuestión de género.

“Nos hemos encontrado con este tipo de detalles, y lo más desagradable de todo es toparse con deportistas frustrados cuando llegas a empresas bien establecidas y con tanto renombre, porque uno piensa que todo será más fácil al creer que ya viví lo más difícil del deporte y no voy a encontrarme a la CONADE, el COM o a la Federación, y que por fin ya no habrá tanta burocracia en papeleo, pero justo cuando piensas que será más accesible con las empresas te puedes estrellar, porque te hacen lo mismo”, dijo.

Pero es por ello que dice el refrán que “el pez por la boca muere”, justamente eso le ocurrió a la campeona mundial y subcampeona olímpica.

En aquella reunión en el Club de Industriales del 2003, se le preguntó a Ana Guevara si estaba interesada en algún día ocupar un cargo político ligado al deporte para buscar ayudar a los atletas del mañana, algo que la oriunda de Nogales, Sonora, descartó porque creía que podía hacer cosas más relevantes en otras facetas.

“No me interesa un cargo en la Comisión del Deporte (CONADE) ni en el Comité Olímpico (Mexicano). Puedo hacer cosas de mayor importancia y provecho para el deporte y la juventud en general fuera de esos organismos que dentro de ellos”, afirmó Guevara, sin saber que a 20 años de distancia sería severamente criticada por los atletas de los deportes acuáticos mexicanos por el cierre de recursos hacia ellos, en su calidad de líder de la CONADE.

La historia de Ana Gabriela Guevara

En los Juegos de Atenas 2004, la corredora paralizó a todo México para ser testigos de la Final de los 400 metros planos. Con opciones reales de lograr el Oro, fue derrotada por la australiana Cathy Freeman, pero igualmente entró a los libros de récords al lograr una muy meritoria medalla de Plata.

Poco menos de cuatro años después de ese hito y a solo unos meses de los Olímpicos de Beijing, Ana Guevara anunció su retiro del deporte en enero del 2008 por problemas con la Federación Mexicana de Asociaciones Atléticas, por la falta de apoyos hacia ella y las nuevas generaciones. Decidió perseguir una carrera en la administración pública y la política, teniendo como primera oportunidad ser la directora del Instituto de Deportes de la Ciudad de México.

Su carrera política sumaría cargos como Senadora de la República por el Partido del Trabajo en el periodo del 2012 al 2018 y un breve paso como Diputada por el Distrito 2 de Sonora durante tres meses en el 2018, para en diciembre de ese año asumir la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de FOX SPORTS