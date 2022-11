En conferencia de prensa “mañanera”, el mandatario federal criticó que hayan marchado juntos la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y el ex dirigente del PRI, Roberto Madrazo ; el ex presidente Vicente Fox , así como el consejero del entonces IFE, y los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos , entre otros.

“No hay espacio para la simulación. Imagínense que marchen juntos Madrazo y Elba Esther, y Fox y Chong, y Woldenberg, y (Javier) Lozano, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, puras finísimas personas. ¿Entonces es realmente algo excepcional, cuando se iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México?”, comentó.

Ayer el mandatario restó importancia a la manifestación contra la reforma electoral que impulsa. El mandatario aseguró que la protesta fue “racista” y “clasista” y desafió a sus adversarios a realizar una más grande.

“La defensa del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, el racismo, el clasismo, la discriminación”, expresó.

La concurrencia de la marcha, convocada con el lema: “El INE no se toca”, desató una batalla de cifras entre el oficialismo y la oposición.

Mientras las autoridades capitalinas contaron 12 mil asistentes, los propios organizadores calculan 640 mil.

El mandatario federal, que ha encabezado durante décadas manifestaciones multitudinarias, concedió que pudieron haber marchado “unos 60 mil”. De cualquier modo, López Obrador ha sostenido que la mayoría de la población no se unió a la convocatoria, muestra, dijo, de que cada vez hay menos respaldo social a los valores de los manifestantes.

“Me dio mucho gusto que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron potentados, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó mucha gente. Les falta más”, expresó.

“Celebro que la mayoría de los mexicanos está a favor de la transformación, que quiere la igualdad, la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, racistas y no tienen como dios al dinero”, sentenció.