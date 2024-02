Arturo Zaldívar niega haber intervenido en casos de la SCJN bajo las órdenes de AMLO: ‘Nunca hablé con nadie para sugerirles algo’

Zaldívar señaló, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva , que los acercamientos entre el presidente y los ministros de la Corte son una práctica común que se ha llevado a cabo en diversas administraciones, no limitándose únicamente a la gestión de López Obrador. Sin embargo, el exministro subrayó que nunca ha hablado con ningún juez, jueza o magistrado para sugerirles un determinado caso, desmintiendo así las afirmaciones del presidente.

"Nunca le hablé a ningún juez o magistrado para insinuar, proponer o sugerir que falle un asunto en un sentido o en otro", aseguró #PorLaMañana el expresidente de la Corte, @ArturoZaldivarL . Dijo que no solo le parece normal sino positivo el que haya diálogo entre los poderes. pic.twitter.com/sftVd1GQ5A

“La barra se puso a favor del desafuero, no tiene ninguna autoridad moral , si no abogados y hacen un contundente comunicado con afirmaciones sin siquiera haberse tomado la modestia de haberme escuchado a mí ” .

TE PUEDE INTERESAR: Ministra Norma Piña da “licencia para robar” a jueces, acusa AMLO

Además, el comunicado reprobó los ataques dirigidos contra la Ministra Presidenta Norma Piña, motivados por su defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación. La BMA consideró que estos ataques “distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones”.

Finalmente, la Barra Mexicana hizo un llamado al Presidente de la República para que respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado Constitucional de Derecho en México. Asimismo, instó a todas las autoridades a actuar con dignidad y apegarse a los principios constitucionales que sus cargos demandan.

El comunicado, firmado por el presidente de la BMA, Victor Oléa Peláez, reflejó la preocupación de esta institución por la preservación del Estado de Derecho y el respeto a la separación de poderes en México.

Zaldívar reiteró que no ha intervenido en las decisiones de los ministros y que su conciencia está tranquila. Aunque reconoció que la manera en que López Obrador abordó el tema puede haber sido inapropiada, afirmó que no está descalificando al presidente, sino señalando que sus declaraciones no fueron correctas.

“Tengo mi conciencia tranquila. Yo no estoy de ningún modo descalificando lo que dijo el presidente, quizás estoy diciendo que la manera en que lo dijo, no es la correcta. No está diciendo nada distinto”, concluyó.