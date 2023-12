‘Que Dios lo perdone’: la polémica declaración de Lilly Téllez, tras el fallecimiento de Armando Guadiana

INTERNAUTAS MUESTRAN SU DESCONTENTO ANTE DECLARACIONES DE LA SENADORA, LILLY TÉLLEZ

La respuesta de los usuarios fue variada, desde mensajes de apoyo a la senadora hasta fuertes críticas y recordatorios de situaciones controvertidas en las que Téllez ha estado involucrada. Entre los comentarios se destacaron:

“Ojalá a ti Dios no te perdone por el daño que has hecho a los sonorenses ocupando un puesto de okis”; “Tú eres como una hernia en la columna, para nuestro país.... Y sabes de lo que hablo, doña hernias!”; “Ya está muerto, no jodas, se lo hubieras dicho en vida”.

Uno de los comentarios le recordó el caso de la niña Paulette: “Que te perdone a ti por haberte sentado, supuestamente, en el cadáver de una niña que llevaba días muerta sin darte cuenta. Por haber engañado a México con tal de dar entretenimiento y tapar la corrupción del país”, escribió el usuario Fernando Cuevas.

Ante las críticas, la senadora Téllez respondió de manera sarcástica a varios internautas: “Eso soy para los chairos, hasta me causa gracia que se enojan tanto”. Posteriormente, la publicación fue eliminada, aunque en su cuenta aún se encuentran otras publicaciones donde critica y responde de manera sarcástica a quienes apoyan al partido político de Morena.