¿Qué es la Naloxona? Medicamento que previene las sobredosis de opioides; AMLO en contra de su libre uso

En el primer trimestre de 2023, la Comisión de Estudios Legislativos aprobó un dictamen emanado de las dos propuestas. Obligaba a las autoridades de Salud a destinar un presupuesto para adquirir y distribuir naloxona entre las comunidades usuarias de opioides.

Según lo declarado por la ex secretaria de Gobierno, Sánchez Cordero, las palabras de AMLO pusieron en pausa el proyecto que ya comenzaba a desarrollarse.

Fue en la ‘Mañanera’ del 11 de abril de 2023, donde el mandatario federal dio a conocer sus dudas sobre los beneficios del medicamento:

“Algunos pueden decir: ‘Es que así no van a haber fallecimientos’. Pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción, o es nada más prolongar la agonía?”, cuestionó.

“Ahora me están argumentando: ‘Qué barbaridad, se drogan y drogan y ahí está la medicina para seguirse drogando’. Yo no lo veo así. No veo que vaya a incrementar el número de adictos. Yo veo que una vez que eres adicto y si no tienes el acceso rápido ¿qué te pasa?, que la muerte es segura”, aseveró la senadora en una entrevista para medios.

¿QUÉ ES LA NALOXONA?

De acuerdo a lo que ya se especificó, la naloxona es una sustancia que contrarresta los efectos de opioides, como la heroína y el fentanilo.

Testimonios aseguran que ese farmacéutico ‘despierta’ al consumidor en menos de tres minutos, cuando están al borde de ‘doblarse’.