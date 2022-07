$!¿Qué es lo que pasó en el santuario Black Jaguar-White Tiger en el Ajusco?

“Eran animales que estábamos tratando de rescatar”

Tras las denuncias su contra, ‘Papa Bear’ también publicó una serie de videos en los que aseguró que todos los animales a su resguardo están en perfecto estado de salud, pese a la pérdida del 70% de donativos derivados de la pandemia que múltiples veces he hecho público en los últimos años.

Además, en entrevista con Paola Rojas por Televisa, Eduardo Serio declaró que los videos revelados tienen una explicación, y algunas están “fuera de contexto”, y es que según dijo, el 80% de los animales que llegan a su santuario tienen problemas genéticos, “les fallan los riñones, les falla el hígado, les falla el corazón, o sea son animales muy problemáticos”.

“Los que vimos ahí, que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar, que fue tomado fuera de contexto”, acusó.

Aunque reconoció que algunos animales han sufrido un poco la crisis por la falta de donativos a su fundación, y que por ello dijo, “están un poquito más flacos”.

Finalmente detalló que los animales no se comen sus propias colas, “de noche, cuando están en grupos, uno le muerde al otro la cola y se la abre y nosotros los operamos, pero los animales, los leones, a diferencia de los perros, de los gatos, no les puedes poner un cono. Entonces, van perdiendo sensibilidad y se van mordiendo ellos mismos, no es por hambre, no es que se alimentan de sus colas”.

“Por humanidad, hay que ponerles anestesia y dormirlos”, mencionó.

Con información de medios