$!‘Que nunca salgan’, familia de Mónica Citlalli exige pena máxima para presuntos feminicidas

“Esta audiencia se trató de presentar pruebas en contra de los acusados y eso le correspondió a las autoridades, no se si les vayan a permitir las pruebas y todo eso a las autoridades, yo no puedo hablar de eso porque les corresponde a las autoridades y no quiero interferir en sus investigaciones”.

El hermano de Mónica afirmó que en la audiencia sostuvo la mirada en todo momento a Alexis y María Isabel; pero éstos nunca voltearon a verlo.

“Yo en la audiencia lo vi normal, nunca me miro a los ojos, yo quería ver a los ojos, a su madre la quería ver a los ojos, yo me le quedaba viendo a los ojos pero no voltearon a verme.

“Es un coraje muy fuerte que uno siente y dices que poca de que este tipo de personas le haya hecho esto a mi hermana. Se supone que era su pareja (Alexis) y cuando te consigues una pareja es para que estés con ella en las buenas o malas no para que la maltrates o le hagas este tipo de cosas; digo sino quieres estar con tu paraje pues cortas y dices muchas gracias y lo que sigue pero que no le hagan esto a la gente”.

Expuso que como hermano de Mónica nunca trató personalmente a Alexis ni mucho menos a su madre.

“Quiero que nunca salgan (de la cárcel) porque si son culpables que paguen y que no se quede esto impune porque imagínese que salgan libres. Una persona así tan peligrosa en la calle, todo mundo corre peligro porque he visto en pruebas ahorita lo que presentaron, digo que no salgan nunca y se queden de por vida por lo menos. No es posible que un tipo de gente así esté suelto es algo muy peligroso para la ciudadanía”.

“Espero que solo haya sido solo ella (Mónica), imagínense que hayan más y si alguien saben de más o que fueron amenazados o algo que hayan hecho es hora de que hablen, esta es la hora precisa, el momento para que toda la ley caiga sobre de ellos. Yo digo que si alguien haya sido afectado porque muchas veces se quedan callados, no pagan estos como debe de ser pero yo si pido al máximo la pena que exista sobre ellos y que nunca salgan”.

Al salir de la audiencia, Juan Miguel Olvera dedicó unas palabras en memoria de su hermana: “Mi hermana sabe perfectamente bien que desde el cielo he pedido por el bien para todos; como para amigos, conocidos y todo el mundo. Mi hermana está en el cielo y me la imagino ya como un ángel con una sonrisa gigante y se va a convertir en un ángel para su hija y la va a estar cuidando siempre”.

El juez fijo la próxima audiencia para el próximo miércoles 16 de noviembre.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó de la detención de María Isabel “N” y Alexis “N” y se estableció su presunta participación en delitos cometidos en contra de la maestra de inglés. Fueron recluidos en el penal de Chiconautla.

Mónica Citlalli desapareció el pasado jueves 3 de noviembre cuando salió de su casa en San Salvador Atenco rumbo a su trabajo en QuickLearning ubicado en San Juan Alcahuacan municipio de Ecatepec.

Ese día, sus compañeros informaron que no se presentó a trabajar. Por lo que familiares realizaron la denuncia de su desaparición y se levantó una ficha de búsqueda. Durante varios días amigos y familiares se avocaron a buscar a la profesora.

La mañana del jueves, el cuerpo sin vida de Mónica fue localizado en un paraje de la autopista México-Cuernavaca, entre la Ciudad de México y Morelos.

La familia veló a Mónica Citlalli en su casa ubicada en la calle artículo 3 de la colonia El Salado en San Salvador Atenco. Se le ofreció una misa de cuerpo presente en la iglesia Nuestra Señora Reina de las Américas y después el viernes pasado fue enterrada en el panteón Jardín Guadalupano en Ecatepec.

