$!¿Qué ocurrió en Nuevo Laredo? Surgen versiones diferentes a la de la Sedena sobre la muerte de 5 jóvenes

Además, el periodista Carlos Manuel Juárez mencionó que hay nuevas versiones del caso que contrastan con lo publicado por la Sedena.

Alejandro Pérez Benítez, uno de los sobrevivientes del enfrentamiento, testificó que “cuando se oyeron los balazos me quedé en la camioneta, ya después me bajé, al último, me puse de rodillas y escuchaba que decía que me mataran, cuando volteé para todos lados, ya estaban todos muertos”.

De acuerdo con su testimonio, el capitán Elio “N” le preguntó al joven si quería vivir o morir, a lo que Alejandro contestó que quería vivir y según Elefante Blanco, “fue dejado sano a cambio de grabar un video donde declarara que sus amigos y él eran culpables”.

Carlos Manuel Juárez expresó en Aristegui en Vivo que el hecho de que haya un sobreviviente del enfrentamiento cambia mucho el caso, ya que es la versión más cercana a lo sucedido.

De acuerdo con Carlos, hay otro testimonio de una de las vecinas que presenció lo sucedido desde su casa.

La señora Sara Luna estaba dormida cuando escuchó disparos, lo que la despertó.

Ella testifica que no la dejaron salir y que incluso le cortaron el agua.

Sara Luna escuchó los quejidos de los jóvenes por aproximadamente una hora e incluso escuchó a uno de ellos decirle a los militares “carnalito, déjame a ayudar mi hermanito, él no tiene nada que ver, él es ciudadano americano”.