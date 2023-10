‘Que quemen una piñata de amlito, no me importa’: AMLO sobre asunto del Poder Judicial

Luego de que se llevaran a cabo diversas movilizaciones en México por la posible desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, no solo bloquearon avenidas y protestaron con pancartas, sino que hasta la quema de una piñata de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador llevaron a cabo.

AMLO habló al respecto en su conferencia matutina, mencionando que se está viendo una crisis tremenda en el Poder Judicial, con el comportamiento de Jueces y Ministros.

“Aprovecho para decirles a los trabajadores que no es con ellos. Que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario. Ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen”, expresó.

Apuntó que lo que se propuso fue quitarles los privilegios a los de arriba. Y que no se les va a reducir el sueldo ni quitar las pensiones.

“Que no los usen, que no los manipulen. Ellos se dan cuenta de la vida que se dan los Ministros. Los sueldos son de 600 mil pesos mensuales. No importa que quemen una piñata de amlito, no me importa nada”, expresó.