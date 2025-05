‘Poquito, pero creció’, celebra Sheinbaum ligero repunte de la economía

TLALNEPANTLA, EDOMEX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la economía mexicana tuvo un ligero repunte, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los que se dieron a conocer un aumento de 0.2 por ciento.

Sheinbaum Pardo reconoció que hay una integración con la economía de Estados Unidos, pero que por primera vez su economía tuvo una reducción mientras la mexicana creció “poquito”.

TE PUEDE INTERESAR: Se consolidará el PAN en Durango y Veracruz el 1 de junio: Jorge Romero

La economía estadounidense se contrajo 0.1 por ciento en el primer trimestre, a 0.3% tasa anual, debido a las medidas arancelarias que Donald Trump impuso a varios países.

Antes decían que “si Estados Unidos tiene un resfriado acá nos da pulmonía (...) pero nosotros tenemos lo nuestro y salimos adelante”, refirió la titular del Ejecutivo federal.

“Lo más importante es que hay un modelo distinto, no lo de antes, ahora hay lo que le llamamos la economía moral, el humanismo mexicano, los recursos del pueblo van para el pueblo, ya no se roban y no se quedan en unos cuantos”, resaltó la mandataria federal .