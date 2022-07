¿Qué quieren los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia?, critica AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los representantes de la iglesia católica que han reprochado su estrategia de seguridad tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la comunidad Cerocahui, en Chihuahua; a la par, dijo que el responsable de esos crímenes gozaba de protección de las locales.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el mandatario se refirió de nuevo al caso de los padres Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados en el municipio de Urique, en el interior de la iglesia de Cerocahui, junto a un guía de turistas, presuntamente por José Noriel Portillo Gil, alías El Chueco, líder de Los Salazar, célula en la Tarahumara del cártel de Sinaloa.

López Obrador aseveró que este y otros casos que han causado conmoción se usan como una campaña contra el movimiento de transformación que él encabeza e insistió en que “el único prudente” sobre estos crímenes ha sido el Papa Francisco, quien ha dicho que la violencia no es respuesta para la violencia.

“Otros (sacerdotes), incluso en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona y aunque había orden de aprehensión actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia”, dijo el presidente.

Agregó: “Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo. Y esas expresiones de que ‘ya no nos alcanzan los abrazos’, ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando (Felipe) Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército ‘ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote, la verdad”.